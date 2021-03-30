محلل سياسي: بعض العملاء في العملية السياسية يحاولون تطبيق مخطط خبيث لاعادة سنجار للاكراد

2021/03/30 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان بعض العملاء في العملية السياسية يحاولون تطبيق مخطط اميركي يقضي بتسليم سنجار للاكراد، والسيطرة على المناطق الحدودية الممتدة بين سورية والاقليم.وقال البياتي ان “المخطط الاميركي يقضي بأن يكون هناك اتصال بين اكراد سورية … Readmore

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