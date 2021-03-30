45 قتيلا في تدافع خلال مراسم تكريم رئيس تنزانيا الراحل جون ماغوفولي

2021/03/30 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة التنزانية الثلاثاء مقتل 45 شخصا في تدافع شهدته دار السلام في 21 آذار/مارس أثناء تأبين الرئيس الراحل جون ماغوفولي.وقال قائد شرطة منطقة دار السلام لازارو مامبوساسا لفرانس برس “كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا دخول الملعب … Readmore

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