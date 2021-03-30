أصوله فلسطينية.. ممثل شهير يطلب الجنسية العراقية للتخلص من آلام المرض

2021/03/30 | 11:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

في حالة لم تأتِ في سياق السنوات الأخيرة الماضية، سيغيب الفنان الشهير محمد حسين عبدالرحيم عن الشاشة الرمضانية خلال هذا العام، لكنه تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز خلال الأيام القليلة الماضية، لسببين مزدوجين، فبينما حصد اهتمامًا وسعًا بفعل وعكة صحية ألمت به، كما يحصل غيره من الفنانين، إلا أن مسألة أخرى سيطرت على مشاعر الجمهور في العراق، تتعلق برغبة عمرها سنوات كامنة في صدر الفنان، وربما لم تخرج منذ زمن.

وجه الفنان محمد حسين عبد الرحيم طلبًا إلى مصطفى الكاظمي بمنحه الجنسية العراقية بعد نحو 47 عامًا من وجوده في العراق كونه من الجالية الفلسطينية

وفي زيارة لمحمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى عبدالرحيم في منزله للاطلاع على وضعه الصحي، تحدث الكاظمي إلى عبدالرحيم عبر مكالمة هاتفية، للاطمئنان على وضعه الصحي والتعبير عن الدعم له ومساعدته، قبل أن يوجه عبد الرحيم طلبًا إلى الكاظمي بمنحه الجنسية العراقية بعد نحو 47 عامًا من وجوده في العراق كونه من الجالية الفلسطينية.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فإن هذه المرة الثانية التي يطلب فيها عبد الرحيم الجنسية العراقية، لكنه لم يحصل عليها حتى الآن.

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وتسبب هذا الطلب بإثارة مشاعر العراقيين حتى تصدر مطلب منحه الجنسية، مواقع التواصل الاجتماعي وذهبت بعض الشخصيات المؤثرة في مواقع التواصل إلى اقتراح جمع تواقيع لتحقيق هذا المطلب، فيما بدا الغضب واضحًا على الحكومات العراقية المتعاقبة بفعل عدم منح الجنسية لعبد الرحيم، بالرغم من السنوات الطويلة التي قضاها في البلاد والخدمة التي قدمها للفن العراقي.

إلا أن جنبة قانونية تقف وراء عدم منح الجنسية بعيدًا عن السيناريوهات التي طرحت في مواقع التواصل والاتهامات التي طالت الدولة العراقية بهذا الجانب، حيث يبيّن المختص القانوني فوزي كركان في إيضاح اطلع عليه "ألترا عراق"، أنه " بعد نكبة عام 1948 وما حدث من (شتات فلسطيني) صدر قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 والذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض".

وأضاف أنه "استنادًا إلى ذلك، وفي القمة العربية في المغرب عام 1965، صدر (بروتوكول الدار البيضاء) الخاص بوضع مبادئ معاملة الفلسطينيين في الدول العربية، وبيان إجراءات السفر والإقامة والعمل، ونص على عدم منحهم جنسية البلدان التي يقيمون فيها خوفًا من ضياع قضيتهم وضمانًا لحق عودتهم بعد تحرير فلسطين"، مشيرًا إلى أنه "في العراق هناك عدة قرارات وقوانين تتعلق بوضع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه: فمنحهم وثائق السفر وحق تملك عقار أو أكثر والعمل وغيرها".

وتابع أنه "في عام 2001 صدر قرار رقم 202 الذي ساوى الفلسطيني المقيم إقامة دائمة، بالعراقيين في جميع الحقوق والواجبات باستثناء الحق في الحصول على الجنسية، وذلك التزامًا ببروتوكول الدار البيضاء، فهم متساوون مع العراقيين في العمل والتعيين والرواتب والعلاوات والمخصصات والاجازات والترقية والتقاعد"، مستدركًا: "لكن الوضع قد اختلف بعد 2003 وتعرضوا إلى مضايقات".

وفي توضيح عن حالته الصحية، يبين عبدالرحيم في تصريحات متلفزة أنه "منذ نحو شهر أشتد عليَّ ألم الفقرات، واستمريت بأخذ المسكنات والذي يهدأ الألم لمدة ساعتين فقط ثم يعود"، فيما أشار إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصل بي منذ أيام ووعدني خيرًا بشأن إجراء العملية، إلا أنه لم يتصل بي أي أحد بعد".

ويوضح عبدالرحيم أن "العملية في داخل العراق قد تكون غير دقيقة ولا توجد الإمكانيات الكبيرة لذلك بحسب ما فهمت، مستدركًا "ولكن في الخارج تتلخص العملية بحقن مادة جلاتينية بين الفقرات"، وبينما أكد أنه "ما زال بانتظار اتصال الأشخاص من طرف رئيس الوزراء، يشير إلى أنه "متأكد أن الكاظمي وجه الجهات المختصة بعمل اللازم ولكنهم لم يتصلوا"، مطالبًا الكاظمي بأن "يكون على علم بأنه لم يتصل أحد من طرفه حتى الآن وأن توجيهه لم ينفذ بعد".

يخشى محمد حسين عبد الرحيم من إجراء عملية لـ"فقراته" في العراق ولهذا السبب طلب جنسية لكي يستطيع السفر

ومحمد حسين عبد الرحيم هو أحد الفنانين العراقيين من أصول فلسطينية، ولد في بغداد عام 1955 وعرف بأدواره الكوميدية، أشهرها (أيام الإجازة - أبو نادر - دار ودور)، كما عرف عبد الرحيم، بصفته فنانًا عراقيًا.

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