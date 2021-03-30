مذكرة قبض بحق شاعر عراقي اساء للقضاء (فيديو)

2021/03/30 | 11:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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افاد مراسلنا ،الثلاثاء، عن القاء القبض على الشاعر سعدون الخفاجي على خلفية انتشار فيديو له بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقال مراسلنا، (30 اذار2021) ان "القضاء اصدر مذكرة القاء قبض ضد الشاعر سعدون الخفاجي بتهمة اهانة المؤسسة القضائية من خلال الشعارات التي رددها في المقطع المصور والذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي".

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