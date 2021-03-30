بعد تلقيه الجرعة الاولى من اللقاح :إصابة الرئيس الباكستاني ووزير الدفاع بـ«كورونا»

2021/03/30 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الباكستاني عارف علوي على

«تويتر»، الاثنين، إن الفحوص أكدت

إصابته بوباء «كوفيد-19» بعد تلقيه

الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس

«كورونا».





وأضاف الرئيس «تلقيت جرعة (أولى) من

اللقاح، لكن الأجس

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