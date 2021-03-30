العراق يطمح لتنظيم نسخة استثنائية من كأس الخليج

2021/03/30 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد

العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، عن

أمله بأن يكون الدعم الذي أبدته

الاتحادات الخليجية لكرة القدم بشأن

مساندة ملف العراق لاستضافة خليجي 25 في

البصرة، دافعاً كبيراً لتنظي

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