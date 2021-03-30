أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 30.3 مليون والوفيات 549664

2021/03/30 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في

الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 بالمئة

مقارنة بنفس الوقت أمس الأحد حتى الساعة

الثالثة و 40 دقيقة ظهرا اليوم الإثنين،

بتوقيت نيوي

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