بالوثيقة.. تعطيل الدوام الرسمي للمكون المسيحي في كركوك

2021/03/30 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوكقررت إدارة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، إعلان يوم الخميس المقبل، عطلة رسمية للمسيحيين.وبحسب وثيقة رسمية، صادرة عن المحافظة، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 1-4-2021، للمكون المسيحي بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الاشورية، اكيتو".

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