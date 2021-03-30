تحضيرات لحزمة إجراءات وقائية في العراق بعيدًا عن الإعلام

2021/03/30 | 11:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

عقدت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان يوم الثلاثاء إجتماعاً لتقييم الموقف الصحي في الإقليم بعد عودة ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة صحة الإقليم آسو حويزي إن اللجنة ستقيم الوضع الوبائي، مردفا بالقول إن وزارة الصحة ستقدم تقريرها بهذا الشأن.

وفي أربيل فإن اللجنة عقدت الإجتماع هذه المرة بعيدا عن حضور وسائل الإعلام خشية تفشي الفيروس بين ممثلي تلك الوسائل وعدم تمكن وزارة الصحة في الإقليم من إخضاع جميعهم للفحص الطبي.

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