بالصور: العثور عبوات ناسفة وقنابر هاون في كركوك

2021/03/30 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عملية تفتيش والعثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من مقر ووحدات اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية شرعت بتنفيذ واجب تفتيش قرية "العظيبية" في ناحية الرياض بكركوك، حيث أسفرت نتائج التفتيش العثور على (4عبوات ناسفة مختلفة الانواع، 3 قنابر هاون 120ملم، 3 قنابر هاون 82 ملم)".

واضاف البيان انه "تم رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي للواء".

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