سائرون يعد ان رفع سعر صرف الدولار أكبر خطأ ارتكبه البنك المركزي وهنالك كتل تطالب بابقاءه مرتفعاً

2021/03/30 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد تحالف سائرون، رفع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار أكبر خطأ اقتصادي ارتكبه البنك المركزي، فيما توقع التصويت على الموازنة خلال الأسبوع الحالي.وقال النائب عن التحالف ناجي السعيدي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن “رفع صرف الدولار أكبر خطأ … Readmore

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