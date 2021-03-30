السلطات اليونانية توقف لاجئين سوريين حاولوا التوجّه إلى فيينا كرياضيين

2021/03/30 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول لاجئون سوريون تنكّروا على أنهم أعضاء في فريق رياضي مغادرة اليونان، وفق ما أعلنت شرطة مطار أثينا، في ثالث حادثة من نوعها خلال ثلاث سنوات.وذكرت الشرطة الاثنين أن تسعة سوريين يرتدون ملابس فريق للكرة الطائرة ويحملون وثائق سفر … Readmore

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