منتخب العراق يواصل نتائجه الجيدة مع كاتانتيتش: 15 مباراة بدون خسارة

2021/03/30 | 11:56 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش قاد العراق إلى الانتصارات (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

واصل منتخب العراق لكرة القدم، نتائجه المميزة مع المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، وذلك بعد أن نجح في تسجيل فوز جديد مساء اليوم الاثنين على منتخب أوزبكستان بهدف نظيف سجله اللاعب شيركو كريم بالدقيقة 56، في المباراة التي جمعت المنتخبين في طشقند ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ورغم الغيابات العديدة في صفوف منتخب العراق، قبل خوض مواجهة أوزبكستان، بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين المحترفين وكذلك إصابة لاعبين قبل السفر إلى طشقند، الا أنه تمكن من تقديم مستوى كبير أمام منتخب أوزبكستان على أرضه وبين جماهيره.

ونجح منتخب العراق، في تحقيق الفوز الأول له هناك في المواجهة الثالثة التي تجمعه في ملاعب أوزبكستان، بينما يعد هو الانتصار الثاني لأسود الرافدين على منتخب الاوزبك، بعد هزيمته ودياً نهاية العام الماضي بهدفين لهدف.

ونجح السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، بالوصول إلى المباراة رقم 15 مع المنتخب العراقي من دون خسارة، في المباريات الودية والرسمية، حيث تعود آخر خسارة لأسود الرافدين في نهائي غرب آسيا أمام منتخب البحرين بهدف نظيف بالرابع عشر من آب /أغسطس لعام 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي في العراق.

ولم يتلق المنتخب العراقي، أي خسارة في 15 مواجهة توالياً، منذ عام 2019، حيث خاض خمس مباريات في التصفيات الآسيوية المزدوجة، ومباراة ودية واحدة أمام منتخب أوزبكستان في الأردن، وأربع مباريات في خليجي 24 في الدوحة، قبل أن يتم توقف المنافسات في 2020 بسبب جائحة كورونا، ليعود بعد ذلك ويخوض أربع مباريات ودية تحضيراً للتصفيات، ليصل في مباراة أوزبكستان إلى المباراة رقم 15 من دون خسارة.

وحقق المنتخب العراقي الفوز في 8 مباريات في آخر خمس عشرة مواجهة، وتعادل سبع مباريات، بين مواجهات رسمية وودية، وهو أفضل رقم يحققه المنتخب العراقي في السنوات العشر الأخيرة.

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