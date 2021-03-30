أربيل.. دورة إعلامية في مقر مكتب الاعلام

2021/03/30 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب الإعلام للاتحاد الوطني الكوردستاني في العاصمة أربيل دورة تدريبية إعلامية، تستمر لمدة يومين.

الدورة بدأت صباح اليوم الثلاثاء، تحت إشراف الأستاذ الجامعي سامان جلال، والدورة تضمنت اسلوب كتابة التقارير والأخبار ومهام المراسلين في ممارسة العمل اليومي والتعامل مع الجهات التي لهم ارتباط بها.

وكانت بحضور نخبة من الدارسين من الإعلاميين والصحفيين والشباب من المشاركين في الدورة، حيث يهدف المكتب من خلال هذه الدورة الى صقل وتطوير قدرات وكفاءة الإعلاميين والصحفيين.

PUKmedia / زيد محمود

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