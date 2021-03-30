كورونا يؤدي بحياة عروس في مقتبل عمرها

2021/03/30 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت فتاة عشرينية في مدينة اربيل ، اليوم الثلاثاء، أثر تدهور حالتها الصحية بعد اصابتها بفايروس كورونا، فيما اكدت عائلتها انها لم تكن تعاني من اية مشاكل صحية اخرى.

وقال عبدالواحد محمد خال الفتاة لـPUKmedia: ان كشاو خالد عمر البالغة من العمر 28 عاماً دخلت في قصف الزوجية منذ 20 يوما اصيبت قبل 15 يوما بفايروس كورونا وتلقت جميع انواع العلاج اللازم في احد مستشفيات اربيل .

واضاف: مع الاسف وبعد مكوثها في المستشفى لمدة اسبوع توفيت اليوم جراء تدهور اوضاعها الصحية، مشيرا انها لم تكن تعاني من اية امراض اخرى قبل اصابتها بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص

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