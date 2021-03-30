تزوير وسرقة.. شرطة نينوى ’تصطاد’ مطلوبين بقضايا مختلفة وتضبط دولارات مزيّفة

2021/03/30 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت مفارز مديرية شرطة محافظة نينوى، الثلاثاء، القبض على 9 مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.

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وقالت مديرية الشرطة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 آذار 2021)، إنه "تمكنت قوة مشتركة من مكاتب مديرية مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، من القاء القبض على 9 مجرمين مطلوبين قضائياً بجرائم سرقة وترويج العملة المزيفة وفق المواد القانونية ( ٤٤٤ ق ع و٤٤٦ ق ع ) و ٥٢/أ من قانون البنك المركزي".

وأضاف، أن "أحدهم كان بحوزته مبلغ مالي قدره ٧٧٠٠ سبعة آلاف وسبعمائة دولار أميركي فئة مئة دولار مزيفة، وقد تم القبض عليهم في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن والأيسر لمدينة الموصل".

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