الناسخ والمنسوخ.: ( قبل ان توجهوا شتائمكم نحوي وجهوها الى اللذين لعبوا بقرآننا ) - نضال الصالح

2021/03/30 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نضال_الصالح لقد قسم علماء القرآن الناسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أنماط: (حسب المصادر التالية )(1- الإمام أبو القاسم هبة الله، الناسخ والمنسوخ على هامش كتاب أسباب النزول للنيسبوري، بيروت، دار المعرفة، ص: 10 ، 2- الزركشي في البرهان، دار المعرفة بيروت 1391 ه، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج2 ص:35 ، 3 - السيوطي، الاتقان في علوم القرآن ، المكتبة الثقافية، بيروت ، 1973 ،وبهامشه الباقلاني، إعجاز القرآن ، ج2 ، ......





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