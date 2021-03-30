2021/03/30 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا.وقال التميمي، في تصريح “للمركز الخبري الوطني”، إن “أغلب الوفيات التي سجلت للمصابين بفيروس كورونا هي لمصابين بأمراض واعتلالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة يكشف أسباب ارتفاع الوفيات بكورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يكشف أسباب ارتفاع الوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يكشف أسباب ارتفاع الوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).