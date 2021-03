الخارجية الأميركية: السابع من نيسان موعدا للجولة المقبلة من الحوار مع العراق

2021/03/30 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

The United States and the Republic of Iraq will hold Strategic Dialogue discussions via video teleconference on April 7th in accordance with the 2008 Strategic Framework Agreement between our two countries.

— U.S.



State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) March 29, 2021

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، عن موعد الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي العراقي –الأميركي.

وأكد قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر ان الولايات المتحدة ستعقد مع العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في السابع من نيسان المقبل، بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة الفين وثمانية، مبينة ان المحادثات ستشمل قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة.

