وكالة الاستخبارات: اعتقال اثنين من المشتركين بتنفيذ مجزرة البو دور في صلاح الدين

2021/03/30 | 12:21 - المصدر: قناة التغيير

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*وكالة الاستخبارات: الإطاحة بإرهابيين اثنين في صلاح الدين من ضمن المشتركين بمجزرة قرية البودور*===============تمكنت…

تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الثلاثاء، ٣٠ مارس ٢٠٢١

أعلنت وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية، الإطاحة بإرهابيين اثنين في صلاح الدين من ضمن المشتركين بمجزرة قرية البو دور.

وأكدت الوكالة في بيان ان الإرهابيين الاثنين من ضمن المجموعة الإرهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور والتي راح ضحيتها سبعة شهداء من عائلة واحدة، مبينة انهما اعترفا خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية والاشتراك ضمن المفرزة التي نفذت الجريمة.

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