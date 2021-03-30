2021/03/30 | 12:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، على مشاركة الفصائل المسلحة المتورطة بعمليات القصف الصاروخي والاستعراضات المسلحة خارج اطار الدولة في الحوار الوطني المرتقب، الذي يدعو له رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وقال القيادي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يحدد شروطاً على مشاركة الفصائل المسلحة في الحوار الوطني المرتقب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يحدد شروطاً على مشاركة الفصائل المسلحة في الحوار الوطني المرتقب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).