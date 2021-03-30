صحيفة بوليتيكو: أميركا تحاول كسر الجمود النووي مع إيران من خلال عرض اقتراح جديد

2021/03/30 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة بوليتيكو الأميركية إن الولايات المتحدة تحاول كسر الجمود النووي مع إيران، من خلال عرض اقتراح جديد، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى جاهدة لجلب الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطعلين، لم تكشف عنهما، أن مسؤولي إدارة بايدن يخططون لطرح اقتراح جديد والبحث في تفاصيله خلال هذا الأسبوع، في وقت أكدت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن هذا الأمر ليس قيد الدرس.

وقال أحد المصدرين إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة، وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء عشرين بالمئة، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية.

https://www.politico.com/news/2021/03/29/us-biden-iran-nuclear-deal-478354

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