وزارة الثقافة توقف جميع النشاطات والتجمعات

2021/03/30 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن ايقاف جميع النشاطات والتجمعات بسبب مخاطر انتشار فايروس كورونا.

وقالت وزارة الثقافة والشباب خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: كما هو معلوم بان الموجة الجديدة لفايروس كورونا تنتشر بسرعة في اقليم كوردستان، وهناك مخاوف من خروج الاوضاع الصحية عن السيطرة.

واضاف البيان: في اطار حملة الوقاية من الاصابة بفايروس كورونا توجه وزارة الثقافة والشباب جميع المديريات العامة والمؤسسات التابعة لها بايقاف جميع النشاطات والتجمعات لحين صدور تعليمات جديدة من اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان.

PUKmedia اعلام وزارة الثقافة والشباب

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