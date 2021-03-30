2021/03/30 | 12:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح موقع امازون العالمي دواسات للحمام تحمل العلم العراقي، وهو ما اثار غضب العراقيين معتبرينه اهانة لهم.

الشركة عرضت مجموعة منتجات مختلفة خاصة بالحمام والمراحض مرسوم عليها العلم العراقي، وعلقت على الدواس بعبارة "سجادة مدخل، مناسبة للمكاتب الامريكية"، واثار ذلك غضب الناشطين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهوا انتقاداتهم للشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

الناشطة سماح من محافظة ديالى قالت لـ PUKmedia، قالت انها تعترض والكثير من الناشطين العراقيين على ما قامت به شركة امازون، موضحة ان ما قامت به الشركة فيه اهانتان، واحدة لنا كمسلمين حيث ان علم العراق يتضمن كلمة (الله اكبر) وثانيا هي اهانة لدولتنا وسيادتها.

وشددت سماح على ضرورة عدم السماح للشركة بالتمادي على العراقيين، داعية الى ضرورة محاسبتها حتى لا تتكرر مثل هذه الاهانات للعراق والعراقيين.

من جانبها قررت شركة امازون رفع المنتج الذي اغضب العراقيين، حيث قالت على احد حساباتها في تويتر، وفي رد على تغريدة ناشطة عراقية تدعى رغد الحيالي، "مرحبًا رغد ، نعتذر عن أي إزعاج ، أحيانًا نرى مثل هذه العناصر، وسنقوم بالتحقيق فيها وإزالتها من الموقع".

PUKmedia / خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمازون تثير غضب العراقيين ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمازون تثير غضب العراقيين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).