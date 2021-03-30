تطورات جديدة لوضع كورونا.. تصنيف جديد للعراق ضمن قائمة عالمية تتعلق بالوباء

2021/03/30 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تقدم العراق مركزين في قائمة الدول الاكثر تضررا من جائحة كورونا.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الامريكية التي تتابع تطورات الوباء في العالم في نشرتها الصادرة اليوم الثلاثاء، ان العراق احتل المركز السادس والعشرين في القائمة بعد ان كان طوال الاسابيع الماضية في المركز الثامن والعشرين ، مشيرة الى ان العراق تجاوز كلا من اسرائيل والبرتغال حيث سجل 838,265 اصابة و 14,249 حالة وفاة.

واضافت الجامعة ان العالم سجل حتى اليوم 128.262.769 اصابة مؤكدة بالفيروس، فيما بلغ عدد المتوفين جراء الجائحة 2.804.907 حالة وفاة.

واوضحت ان الولايات المتحدة ما زالت تتصدر قائمة اكثر الدول تأثرا بكوفيد 19، يأتي بعدها كلا من البرازيل ، الهند ، فرنسا ، روسيا ، وبريطانيا حيث سجلت كلا من هذه الدول اكثر من اربعة ملايين اصابة.

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