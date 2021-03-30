العراق.. كورونا يخطف حياة عروسة في أول أيام زواجها

2021/03/30 | 12:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

توفيت فتاة عشرينية في مدينة اربيل ، اليوم الثلاثاء، أثر تدهور حالتها الصحية بعد اصابتها بفايروس كورونا، فيما اكدت عائلتها انها لم تكن تعاني من اية مشاكل صحية اخرى.

وقال عبدالواحد محمد خال الفتاة في تصريحات لوسائل اعلام كردية، ان كشاو خالد عمر البالغة من العمر 28 عاماً دخلت في قفص الزوجية منذ 20 يوما اصيبت قبل 15 يوما بفايروس كورونا وتلقت جميع انواع العلاج اللازم في احد مستشفيات اربيل .

واضاف: مع الاسف وبعد مكوثها في المستشفى لمدة اسبوع توفيت اليوم جراء تدهور اوضاعها الصحية، مشيرا انها لم تكن تعاني من اية امراض اخرى قبل اصابتها بفايروس كورونا.

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