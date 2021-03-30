العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون مختلفة الاحجام في ناحية الرياض في كركوك

2021/03/30 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

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عثرت قيادة الشرطة الاتحادية على عبوات ناسفة وقنابر هاون في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان أن قوات الشرطة الاتحادية عثرت على أربع عبوات ناسفة وقنابر هاون مختلفة الاحجام خلال عملية تفتيش في قرية العظيبية في ناحية الرياض في المحافظة، مشيرة إلى رفع جميع المواد وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

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