تقرير أميركي: حلف الناتو يعتزم رفع عدد عناصره إلى أكثر من 4000 عسكري ومدني في العراق

2021/03/30 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع وور أون روكيز الأميركي عن دور حلف الناتو في العراق في ظل استمرار الإدارة الأميركية الجديدة بنهج تقليص دورها في البلاد.

وذكر الموقع نقلا عن الخبير الامني السابق لدى الناتو باولو نابوليتانو، أن الحلف يعتزم رفع دوره في العراق من خلال العمل مع وزارت عدة وعدم اقتصار التعاون على وزارة الدفاع، مشيرا الى عزم الناتو رفع عدد عناصره من خمسمئة الى أكثر من أربعة الاف عسكري ومدني في المهمة الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن توسيع مهمة الناتو لا يعني نقل مهم التحالف الدولي الى البعثة إلا أنه سيعمل على تحقيق نتائج فعالة في اصلاح الجانب الأمني في العراق خاصة بعد أن تم إيقاف الكثير من الأنشطة بسبب تداعيات مقتل قاسم سليماني وما تلاها من تفشي لجائحة كورونا والاضطرار الى تقليص عدد عناصر الناتو في العراق.https://warontherocks.com/2021/03/what-to-expect-when-youre-expecting-nato-in-iraq/

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