2021/03/30 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التخطيط توصي باستئناف مشروع في الكهرباء يوفر 600 ميكا واط » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 12:27

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