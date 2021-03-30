2021/03/30 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

مصدر في وزارة الاتصالات لـ (بغداد اليوم):

ضعف عام لخدمات الإنترنت في عموم العراق بعد فقدان لسعات المنفذ الغربي نتيجة قطع الكيبل الضوئي

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع في الكابل الضوئي يتسبب بضعف عام بخدمات الانترنت في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع في الكابل الضوئي يتسبب بضعف عام بخدمات الانترنت في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).