2021/03/30 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الثلاثاء (30 مارس 2021)، انخفاض الجريمة المنظمة بنسبة 50 في المئة، بأكبر مدن المحافظة.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم )، إنه "وفق التقرير الأمني لأنشطة الجريمة المنظمة في بعقوبة أكبر مدن ديالى خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 يتضح بأن الانخفاض بلغ 50% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي".

واضاف، أن "انخفاض الجريمة المنظمة جاء بعد الاطاحة بعصابات وشبكات إجرامية متعددة خلال الاشهر الماضية من قبل المفارز الأمنية"، لافتا إلى أن "الجريمة المنظمة تهدد الاستقرار والأمان وتعطي مؤشرات سلبية عن المشهد الامني العام وهي لا تقل خطورة عن الإرهاب، خاصة عمليات الخطف والسطو المسلح والسرقة".

وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تفكيك العديد من الشبكات والعصابات المتخصصة بالجريمة المنظمة في بعقوبة ومحيطها في الأشهر الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: انخفاض الجريمة المنظمة بنسبة 50 في المئة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: انخفاض الجريمة المنظمة بنسبة 50 في المئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).