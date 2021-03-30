وزير المالية يطلق تصريحات نارية عن الفساد والفاسدين: أصغر وظيفة في الكمارك سعرها 100 ألف دولار

2021/03/30 | 12:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، عن ما وصفه بـ"التواطؤ" الذي يساهم في نهب أموال الدولة، فيما تحدث عن الكمارك وأسعار أصغر وظيفة فيها.

وقال علاوي، في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس"، إن "هناك نوعاً من التواطؤ بين مسؤولين وأحزاب سياسية عصابات ورجال أعمال فاسدين"، مشيرا الى أن "هذا النظام ككل يساهم في نهب الدولة".

وأضاف: "يتراوح سعر أصغر وظيفة في الكمارك بما بين 50 ألف دولار إلى مئة ألف دولار، وفي بعض الأحيان ترتفع إلى أضعاف ذلك".

وتابع وزير المالية، أن "الأحزاب والجماعات المسلحة تستخدم نفوذها السياسي للاحتفاظ بمواقعها هذه التي تسمح لها بتكديس الأموال، ولا تتوانى عن التهديد باستخدام العنف".

وأكمل علاوي قائلاً: "يجب أن نحصل على سبعة مليارات دولار من الكمارك سنويا، لكن في الواقع، تصل عشرة إلى 12 في المئة فقط من الموارد إلى وزارة المالية".

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