حول ما يُسمى : الدولة المدنية - - محيي الدين محروس

2021/03/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس بدايةً من الضروري التأكيد على أن تعبير: „ الدولة المدنية „ ليس له وجود في العلوم الساسية.قد يُقال: هذا نظام عسكري وذاك نظام مدني.



وهذا بالطبع خارج سياق الدولة المدنية المطروحة.



بدأ هذا التعبير „ الدولة المدنية „ في الظهور في السنوات الأخيرة في الوسط السياسي السوري، وذلك بعد انطلاقة الثورة بعدة سنوات، وخاصةً بعد انتشار شعار: الدولة العَلمانية الديمقراطية.



فما هي القوى السياسية التي طرحت ......





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