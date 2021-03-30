الميسوجينية أو تعصب جنسي - نجاة تميم

2021/03/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجاة_تميم عاد الحديث عن السيكسيزم والميجوسينية إلى الواجهة في الوسط السياسي الهولندي.



فيا ترى على ماذا يتضمن هذان المفهومان وما تأثيرهما على صيرورة حياة المرأة السياسية؟ نلاحظ ، في الآونة الأخيرة، مانشيتات الصحف ومقالات تعبر عن قلق السياسيات الهولنديات من تزايد العنف ضدهن على منصات التواصل الاجتماعي وبالأخص على تويتر.



فهل يُعقل هذا في دولة تتمتع النساء فيها لكن الحدث الأهم وربما السبب في هذه الحملة ......





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