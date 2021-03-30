اعتقال موازنة الدولة وعدالة -عبيد اربز- - علي عرمش شوكت

2021/03/30 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت غدت حالة موازنة الدولة العراقية اكثر من معتقلة بالحبس الشديد وقد صار لها اكثر من ثلاثة اشهر تتنقل معلقة من عنقها في اقبية البرلمان.



الذي غدا هو الاخر شبيه الى حد بعيد بمركز الحجز يدور فيه التدقيق والتحقيق والتفتيش بين اوراق وبنود الموازنة لكي تفرغ من اي بند يمس بمصالح الفاسدين.



وبهذه الصلافة درج كثر من النواب على التصرف خارج مقتضيات الدستور، في هذا الملف وغيره، الذي لا يعطي للبرلمان اي ......





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