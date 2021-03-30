بغداد: عقوبات واشنطن تمنعنا من تسديد 2.6 مليار دولار لطهران

2021/03/30 | 12:57 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود (Getty)

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، الثلاثاء، أن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران تمنع من تسديد الديون المستحقة لطهران، البالغة 2.6 مليار دولار.وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريحات صحافية محلية، وفقا لوكالة "الأناضول"، أن "عدم تمكن الجانب العراقي من تحويل الأموال بسبب العقوبات الأميركية أدى إلى تلكؤ الجانب الإيراني بتجهيز العراق بالغاز المشغل للمحطات الكهربائية".وأوضح أن "الجانب الإيراني خفض كمية الغاز الموردة يوميا إلى العراق من 50 مليون قدم مكعبة إلى 22 مليون قدم مكعبة بسبب الديون المستحقة والبالغة 2.6 مليار دولار".ولفت إلى أن "المبالغ مؤمنة من الجانب العراقي ومودعة في المصرف العراقي للتجارة، إلا أن العقوبات المفروضة على إيران حالت دون تحويل المبلغ".ودعا العبادي إلى "حلحلة هذا الموضوع لضمان معاودة الجانب الإيراني ضخ 50 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز يوميا قبل موسم الصيف المقبل، لضمان استقرار وضع المنظومة الكهربائية".

وأكدت الحكومة الإيرانية، في وقت سابق من الشهر الجاريء، موافقة السلطات في بغداد على السماح لإيران باستخدام جزئي لأموالها المجمدة في العراق نتيجة للعقوبات الدولية على طهران، موضحة أن الجزء المسموح باستخدامه يتعلق بحاجات داخلية محددة.ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية خفضت ضغوط إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تحول دون حصول إيران على بعض أموالها المجمدة في الخارج".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن "إيران تمتلك مليارات الدولارات التي جرى تجميدها في البنوك العراقية بشكل مخالف للقانون"، وأشار إلى أن "هذه الأموال لم تصل إلى الجانب الإيراني" على الرغم من الوعود المتكررة التي سبق أن أطلقت من قبل المسؤولين العراقيين.وتطالب السلطات الإيرانية العراق برفع التجميد عن أموال تصدير الكهرباء والغاز خلال الفترة الماضية.وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.وينتج العراق 19 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية، على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومته مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، وكذلك الغاز لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية المحلية.ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.



ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

(الأناضول، العربي الجديد)

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