2021/03/30 | 12:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية البرلمانية تعلن جهوزية الموازنة للتصويت وتتوقع التمرير خلال يومين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/30 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية البرلمانية تعلن جهوزية الموازنة للتصويت وتتوقع التمرير خلال يومين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية البرلمانية تعلن جهوزية الموازنة للتصويت وتتوقع التمرير خلال يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).