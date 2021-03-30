الصحة تكشف سبب ارتفاع الوفيات بكورونا في العراق.. وتحدد أكثر 5 فئات معرضة لذلك

2021/03/30 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا.

وقال التميمي، في تصريح صحفي، إن “أغلب الوفيات التي سجلت للمصابين بفيروس كورونا هي لمصابين بأمراض واعتلالات مرضية مزمنة”.

واضاف ان “أية اجراءات قد تتخذها الوزارة او اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ستعتمد بشكل اساسي على الموقف الوبائي في تقييم الوضع الصحي”.

ولفت إلى أن “أي قرارات تتخذ بشكل طارئ تعتمد على الموقف الوبائي المسجل”، لافتاً إلى أن “العراق سجلت اقل معدل في نسب الوفيات من باقي الدول بنسبة 1,7 بالمئة”.

وبين أن “اغلب الوفيات التي سجلت للمصابين بفيروس كورونا هي لمصابين بأمراض واعتلالات مرضية مزمنة كالسرطان والسكري والعجز الكلوي او مضاعفات امراض القلب، اضافة الى تأخر المصابين بالفيروس في مراجعة المراكز والمؤسسات الصحية نتيجة اعتمادهم على اشخاص خارج المؤسسات الصحية”، مشيرا الى ان “هنالك اشخاصا يعملون على تضليل المواطنين بتعاطي ادوية دون استشارات طبيعة لمعالجة هذا المرض الوبائي”.

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