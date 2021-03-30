توصيات باستئناف مشروع يوفر 600 ميكاواط

2021/03/30 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تقديم توصياتها الخاصة باستئناف العمل في مشروع خط كهرباء بغداد ـ حديثة الى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن “وزير التخطيط خالد بتال النجم ترأس اجتماعاً ضم رئيس صندوق إعادة الإعمار محمد هاشم العاني، وممثلين عن وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن وكيلي وزارة التخطيط”.

وشدد البتال على أن “خط كهرباء (بغداد- حديثة)، يمثل أهمية كبيرة في تحسين واقع الكهرباء الوطنية في عموم العراق، وسد حاجة محافظة الأنبار من الطاقة”، مشيراً إلى أن “هذا المشروع، سيربط خط الشبكة الوطنية من منطقة الحامضية غرب بغداد، بالمحطة المائية لسد حديثة التي تحتوي على 6 وحدات، التي ستوفر 660 ميگا واط عند اكتمال تأهليها ،الذي هو في طور الإحالة”.

وأكد أن “وزارة التخطيط، حريصة على إيجاد المعالجات المناسبة لاستئناف العمل في هذا المشروع الحيوي، المتوقف منذ العام 2017 وبما يضمن حقوق الطرفين (وزارة الكهرباء والشركة المنفذة)”.

من جانبه بين رئيس صندوق إعادة الإعمار محمد العاني، أن “مشروع خط كهرباء (بغداد- حديثة)، يعد من المشاريع المهمة التي ستسهم في تعزيز التنمية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما يوفره من دعم واستقرار لشبكة الكهرباء الوطنية”.

وتابع البيان أن “الاجتماع ناقش تفاصيل المشروع بحضور الشركة المنفذة، والاتفاق على الآليات والحلول الممكنة لاستئناف العمل في مشروع خط كهرباء (بغداد- حديثة)”.

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