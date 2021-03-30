سؤال نيابي لأمين بغداد عن إنارة أبراج ابي نؤاس

2021/03/30 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه النائب جمال المحمداوي، الثلاثاء، سؤالا برلمانيا إلى امين بغداد بشأن صرف مبلغ 88 مليون دينار لإجراء اعمال ابراج انارة عدد 12 والمهدات من شركة عراقية.

وقال المحمداوي في بيان إنه “تم صرف مبلغ 88 مليون دينار بموجب سند القيد المرقم 115 في 26 حزيران 2018، لأجراء اعمال ابراج انارة عدد 12 والمهدات من شركة ساز عراقية الجنسية”.

واضاف ” تبين لنا مجموعة من المخالفات التي منها، تم تنظيم عقد مع شركة (جبل الصالحين للتجارة) لغرض نصب ابراج الانارة في شارع ابو نؤاس حيث لوحظ قيام مدير القسم بالتوقيع على العقد على الرغم من انه خارج صلاحياته التي حددت بموجب كتاب امانة بغداد / مكتب امين بغداد المرقم بالعدد (م/3/1030) في 24 شباط 2013، والذي حدد صلاحية مدير القسم بالتوقيع على الصكوك بما لا يزيد عن 20 مليون دينار”.

واشار النائب المحمداوي، الى “قيام القسم بصرف مبلغ التعاقد بمبلغ 84 مليون دينار الى لجنة تنفيذ الاعمال وقيامهم بتسليم المبلغ نقداً الى الشركة دون وجود ما يؤيد استلام الشركة لهذه المبلغ خلافاً للتعليمات “.

وتابع، أنه من المخالفات “تأخر الشركة بتقديم خطاب الضمان حيث تم اصدارة بالرقم 120181، في 22 ايار 2018، وتم تسليمه الى دائرة الوحدات الانتاجية بتاريخ 13 آب 2018 اي بعد مرور 42 يوم على الرغم من ان مدة التعاقد هي 30 يوما، فضلا عن عدم وجود محضر استلام نهائي الاعمال المنفذة من قبل الشركة”.

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