2021/03/30 | 13:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن تكشف عن ملفات الحوار الاستراتيجي مع بغداد

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية من خلال حساب تابع لها عبر "تويتر"، أن الجولة المقبلة من الحوار الاستراتيجي العراقي - الأميركي ستجري يوم 7 أبريل المقبل.

وقال قسم شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، إن "الولايات المتحدة ستعقد مع جمهورية العراق محادثات الحوار الاستراتيجي عبر دائرة فيديو مغلقة في 7 أبريل بحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي لسنة 2008 بين البلدين".

وأوضح أن "المحادثات ستتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد والطاقة، والمسائل السياسية والتعاون في مجال التعليم والثقافة".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت في بيان الأسبوع الفائت، إن الحوار بين البلدين يشمل وضع خطة لتدريب القوات العراقية، وتقديم النصائح لها حتى لا يعيد تنظيم "داعش" تجميع صفوفه.

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