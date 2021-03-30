الكهرباء تكشف أسباب تلكؤ إيران بتجهيز الغاز للعراق

2021/03/30 | 13:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة الكهرباء، عن أسباب "تلكؤ" الجانب الإيراني بتجهيز العراق بالغاز، فيما أكدت على سعيها لوصول حجم الإنتاج إلى 22 ألف ميغا واط قبل موسم الصيف.

قالت وزارة الكهرباء إن الجانب الإيراني يجهز العراق حاليًا بــ22 مليون قـدم مكعب قياسي مـن الغاز، بعد أن كانت الكمية 50 مليون قدم مكعب قياسي

وقـال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة، وبالرغم من محدودية التخصيصات المالية وعدم إقرار الموازنة الاتحادية، تمكنت من الوصول بالإنتاج إلى 19 ألف ميغاواط من خلال تكثيف الجهود لإنجاز أعمال إعــادة التأهيل على عـدد من الوحدات التوليدية، وإنجاز عدد من المـشـاريـع الـتـي تسهم بــزيــادة موثوقية الشبكة الكهربائية".

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الكهرباء ترجح ارتفاع إنتاج الطاقة خلال الصيف المقبل

وأضاف أن "الوزارة تسعى إلى تـحـقـيـق هدفها والـوصـول بالطاقة الإنتاجية إلـى 22 ألـف ميغاواط قبل موسم الصيف المقبل، إذ من المؤمل أن يدخل عـدد من الـوحـدات التوليدية فـي مـحـطـات (صـلاح الدين الحرارية والناصرية والـسـمـاوة)، فضلًا عن إضافة طاقات جديدة في محطة بسماية، وصيانة وحـــدات تـولـيـديـة فــي مـحـطـات (المـسـيـب والـهـارثـة والنجيبية والخيرات)".

وأوضح العبادي، أن "الجانب الإيراني يجهز العراق حاليًا بــ 22 مليون قـدم مكعب قياسي مـن الـغـاز، بعد أن كانت الكمية 50 مليون قدم مكعب قياسي"، معرباً عـن أمله بـأن "تـعـاود الجمهورية الإيرانية التجهيز إلى ما كان عليه، لضمان استقرار وضع المـنـظـومـة الـكـهـربـائـيـة، لا سيما تـوفـيـر الــوقــود إلى الطاقات الإنتاجية المضافة".

وبيّن أن "مشكلة تلكؤ الـجـانـب الإيـرانـي بتجهيز الــعــراق بـالـغـاز، كـانـت تتعلق بـوجـود مستحقات للجانب الإيـرانـي على الـعـراق والـتـي تبلغ مليارين و600 مليون دولار، وأن هذه المبالغ مؤمنة من الجانب العراقي ومودعة في (المصرف العراقي للتجارة) إلا أن العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني حالت دون تحويل المبلغ"، كاشفًا عن "حلحلة هذا الموضوع بين الجانبين لضمان معاودة الجانب الإيراني ضخ الغاز وبواقع 50 مليون قـدم مكعب قياسي يوميًا قبل موسم الصيف المقبل".

وأضاف، أن "هناك تكثيفًا في الجهود والتعاون مع وزارة الـنـفـط لتنفيذ عـدد مـن المـشـاريـع المشتركة التي من شأنها الإسهام بتحسن واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية ورفــدهــا بــإنــتــاج إضــافــي، إذ تــم تـشـكـيـل لـجـنـة متخصصة بين الجانبين لتشييد محطات سريعة النصب تعتمد على الـغـاز المصاحب لإنـتـاج النفط الخام، إضافة إلى إنشاء منصات للغاز المسال الذي يستخدم لتشغيل بعض المحطات".

وشــدّد على أن "التنسيق بـين الوزارتين، تمخض عــنــه أيضًا إعلان جــــولات التراخيص لـنـصـب وحـدات الطاقة الشمسية والمتجددة، إذ تمت إحالة الجولة الأولـى منها بواقع 755 ميغاواط ستنصب فـي محافظات (النجف وكربلاء وبـابـل والديوانية والـسـمـاوة) ومــن المـؤمـل أن تـدخـل الـعـمـل الصيف المقبل".

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