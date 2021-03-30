إيرانيون محتجون ضد الاتفاقية الصينية :

2021/03/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ناشطون في إيران يوم الاثنين

فيديوهات لتجمع محتجين في طهران أمام

البرلمان وفي مدينة أصفهان ضد اتفاقية

الشراكة مع الصين، وأطلقوا شعار "إيران

ليست للبيع..



لا لبيع الوطن".

كما وجهت دعوات عديدة على وس

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