استشهاد قائد ومنتسب في الحشد الشعبي بمحافظة صلاح الدين

2021/03/30 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعت هيئة الحشد الشعبي، أحد قادتها

ومقاتل آخر استشهدا في قاطع عمليات

سامراء بصلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن “آمر

الفوج في اللواء 314( حسن محمد خليفة

الأسدي) والمقاتل في اللواء 315( راسم

خري

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