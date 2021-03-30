وكيل وزارة المالية: فيديو حديثي عن عبد المهدي والحلبوسي مفبرك وقديم

2021/03/30 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء (30 آذار 2021)، بياناً بشأن تصريحات متداولة لوكيل الوزارة طيف سامي، عن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي.

وقالت الوارزة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وكيل وزارة المالية طيف سامي نفت الحديث المتداول بشأنها والمتعلق برئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي".

وأضافت، أن "بعض المواقع الالكترونية والقنوات التلفزيونية نشرت لقطات من لقاء سابق لمدير عام الموازنة طيف سامي مع تقرير متضمن تصريحات وعبارات مفبركة غايتها اثارة الرأي العام"، بحسب الوزارة.

ونقل البيان عن سامي قولها، ان "الفيديو المصور نشر دون علمها ومضى على تصويره عاماً وكان تحديداً في عيد المرأة الذي اقتصر اللقاء على ذلك وابراز التحديات التي تواجه المرأة على جميع المستويات:.

واشارت سامي الى ان "الحديث كان مفبركاً ولم تتطرق باي شكل من الاشكال الى شخصية رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي".

ونقت مدير عام الموازنة، "الحديث المتداول حول ذكرها سيرة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي"، مشيرة الى انها "تكن الاحترام لجميع الشخصيات السياسية".

ودعت سامي "وسائل الاعلام الى الالتزام بالمعايير المهنية والدقة في نقل المعلومات دون تزييف كما انها ستقوم بمقاضاة وسائل الاعلام التي فبكرت حديثها".

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