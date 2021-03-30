العثور على المنصات المستخدمة في الهجوم الصاروخي بين كركوك وأربيل - عاجل

2021/03/30 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، العثور على 6 منصات حديدية في منطقة نبي اوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت لقصف كردستان أمس.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، تعثر على 6 منصات حديدية في منطقة نبي اوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لاطلاق 6 صاروخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق".

وأضافت، "حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك، دون وقوع خسائر ومازالت الاجهزة الامنية تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين واحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حادث".

وأكد مصدر في قوات البيشمركة، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك لمعرفة الجهات التي قامت بقصف قوات البيشممركة الموجودة على مقربة من ناحية التون كوبري على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "القصف لم يصب أيا من المقاتلين بأذى لكن هناك خشية من تكرار هذه العمليات، والتحقيق مشترك بين البيشمركة والعمليات المشتركة".

من جهة أخرى أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، أن "الهدف من القصف الأخير على قوات البيشمركة هو رسالة سياسية".

وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم) إنه "في ظل تمسك الكرد بوجود التحالف الدولي والقوات الأمريكية على أرض الإقليم وعدم دخول كردستان بالصراعات الإقليمية والدولية، تحاول عدد من الجهات المسلحة إدخال الإقليم بهذا الصراع".

وأضاف، أن "هناك رسالة أخرى مع قرب التوصل لاتفاق بشأن تشكيل غرف التنسيق بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتازع عليها، وهذه الجهات لا تريد هذا الأمر، لذلك تحاول إرباك المشهد عبر هذا القصف".

وتعرضت سيطرة أمنية تابعة لقوات البيشمركة، بين أربيل وكركوك، إلى قصف صاروخي أمس الاثنين.

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