بلاهات-يقظوية-و-حداثوية- العراق؟*/(1/2) - عبدالامير الركابي

2021/03/30 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي قد تكون من اكثر الظواهر التي عرفها العصر الحديث اثارة للاستغراب، بقاء العقل العراقي وتواصل استمراره، غارقا في التسليم لمايسمى وعرف من تقولات متهافتة عن "عصر النهضة"، والخروج من" الفترة المظلمه"، وكل مايتصل بها من فذلكات وايهامات اللحاق المزور بالعصر والتقدم، الامر الذي يبلع اليوم، ومع ماقد اصبح عليه العراق، ومابلغه من انهيار شامل وترد يصعب وصفه، حد الخوارق في دالات التردي، ومايثير لا السخرية وح ......





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