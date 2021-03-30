العثور على 6 منصات تم استخدامها لإطلاق صواريخ باتجاه إقليم كردستان

2021/03/30 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، العثور على 6 منصات حديدية تم استخدامها لإطلاق صواريخ باتجاه إقليم كردستان في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على 6 منصات حديدية في منطقة نبي اوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من قبل مجموعة خارجة عن القانون لاطلاق 6 صاروخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق، حيث سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين اربيل وكركوك ، دون وقوع خسائر".

واضاف البيان ان "الاجهزة الامنية مازالت تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين واحالتهم للقضاء، في الوقت الذي شددت فيه قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حاد وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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