اسعار خامي البصرة الخفيف والثقيل تسجل ارتفاعا ملحوظا لهذا اليوم

2021/03/30 | 13:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]شهدت اسعار نفط خامي البصرة الخفيف والثقيل، ارتفاعا ملحوظا، لهذا اليوم الثلاثاء.

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