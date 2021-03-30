الاتحاد الوطني وحزب الامة يبحثان الاوضاع في العراق

2021/03/30 | 13:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر مكتب العلاقات ببغداد، امين عام واعضاء المكتب السياسي لحزب الامه العراقي.

وبعد الترحيب بالوفد الزائر تمت مناقشه الوضع العراقي الراهن والتحديات التي تواجه البلد، وفي نهاية الزيارة شكر الوفد الزائر مكتب العلاقات العراقية المتمثلة بمسؤوله الدكتور مجيد حمد امين واعضاء المكتب لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

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